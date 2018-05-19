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مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري

السبت 19/مايو/2018 - 11:18 م
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري
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علي نبوي
 

كشف تدريب الأهلي الأخير والمقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة التشكيل الذي من المتوقع أن يبدأ به أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفني لمباراة الغد أمام المصري البورسعيدي والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.


وشهد المران استقرار أيوب علي الدفع بكلا من شريف إكرامي في حراسة المرمي أمامه صبري رحيل وأيمن أشرف ومحمود الجزار وباسم علي وفي وسط الملعب كلا من أكرم توفيق وعمرو السولية وفي الهجدوم إسلام محارب وأحمد حمدي ومحمد شريف وصلاح محسن.

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