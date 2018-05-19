ليفربول يحدد شرطا وحيدا لرحيل محمد صلاح

أوضحت تقارير إسبانية أن نادي ليفربول الإنجليزي على استعداد للسماح لمحمد صلاح بالانضمام لريال مدريد ولكن مقابل صفقة تبادلية.

قالت صحيفة "دياريو جول" الإسبانية أن يورجن كلوب سيوافق على انضمام محمد صلاح للريال إذا دفع الأخير 105 مليون جنيه إسترليني (120 مليون يورو) بالإضافة إلى ماركو أسينسيو.

سجل أسينسيو مع الريال 9 أهداف وصنع 7 لزملائه، بالإضافة إلى أن زيدان لن يكون سعيدًا إذا رحل اللاعب إلى ليفربول.

ويضع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز في اعتباره رفض أسينسيو مغادرة الملكي، لذلك سيضطر لإدراج داني سيبالوس أو لوكاس فاسكويز في الصفقة بدلًا منه.

أحرز صلاح 43 هدفًا في جميع البطولات مع الريدز كما زعم أنه سعيدًا جدًا في الأنفيلد، قائلًا: "كل ما يمكنني قوله هو أنني سعيد لوجودي هنا وقد تأقلمت مع الأجواء، وأفكر في إنهاء الموسم بطريقة مثالية".

ويواجه ليفربول نظيره ريال مدريد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية "كييف" وذلك يوم السبت الموافق 26 مايو المقبل.