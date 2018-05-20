زي النهاردة بتاريخ 20 - 05 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 20 - 05 - 2018

** أحداث





* 325 - انعقاد المجمع المسكوني الأول في نيقية لكنائس العالم.





* 526 - زلزال في سوريا وأنطاكية يقتل 300000 شخص.





* 1293 - ملك مملكة قشتالة سانشو الرابع ينشئ «مدرسة الدراسات العامة في القلعة» والتي أصبحت الآن أرقى جامعة إسبانية.





* 1293 - زلزال كبير بالقرب من نارا أدى إلى احتراق العديد من المباني منها كينتشو-جي ووفاة ما يزيد عن 20 ألف شخص.





* 1498 - البحار البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى كوجيكوده في الهند.





* 1622 - الإنكشارية يقتلون السلطان عثمان الثاني، وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية.





* 1873 - ليفي شتراوس ينال براءة اختراع بنطال الجينز الأزرق بأزرار نحاسية.





* 1902 - استقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها.





* 1927 - المملكة المتحدة تعترف بسيادة الملك عبد العزيز بن سعود على مملكة الحجاز ونجد وذلك بموجب معاهدة جدة.





* 1934 - توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن والسعودية.





* 1948 - مجلس الأمن يقرر وقف إطلاق النار في فلسطين وتعيين الكونت فولك برنادوت وسيطًا.





* 1963 - انتخاب أحمد سوكارنو رئيسًا لإندونيسيا مدى الحياة.





* 2002 - استقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا.





* 2004 - محكمة إسرائيلية تدين مروان البرغوثي بضلوعه بقتل 5 إسرائيليين.





* 2007 - إشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعة فتح الإسلام في طرابلس وفي عدد من مناطق شمال لبنان وذلك بعد قيام الجيش اللبناني بمحاولة إلقاء القبض على أفراد من المنظمة اتهموا بسرقة أحد البنوك، وأدى ذلك إلى قيام مصادمات بين الجيش وأفراد المجموعة.





* 2007 - لاعب كرة القدم البرازيلي روماريو يسجل هدفه رقم ألف في الملاعب.





* 2009 - أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يعيد تكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك للمرة السادسة خلال ثلاث سنوات.





* 2015 - تنظيم داعش الإرهابي يُسيطر على مدينة تدمر في سوريا، ومُنظمة اليونيسكو تتخوَّف من تعرَّض الآثار العالميَّة في المدينة للهدم.





* 2015 - مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي يكشف ما أطلق عليه مكتبة أسامة بن لادن التي تحتوي مجموعة من 409 وثيقة وكتاب ورسالة وجدت عندما تم اغتياله.





* 2017 - الرئيس الإيراني حسن روحاني يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.









** مواليد





* 1799 - أونوريه دي بلزاك، أديب فرنسي.





* 1806 - جون ستيوارت ميل، فيلسوف واقتصادي إنجليزي.





* 1822 - فريدريك باسي، اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.





* 1830 - هيكتور مالو، كاتب فرنسي.





* 1860 - إدوارد بوخنر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1907.





* 1882 - سيغريد أوندست، أديبة نرويجية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1928.





* 1883 - الملك فيصل الأول، ملك العراق.





* 1910 - أمينة السعيد، كاتبة مصرية.





* 1915 - موشيه دايان، عسكري وسياسي إسرائيلي.





* 1929 - أحمد حمدي، مهندس وعسكري مصري.





* 1935 - خوزيه موخيكا،رئيس وزراء الاوروغواي.





* 1945 - محمد المفرح، ممثل سعودي.





* 1946 - شير، مغنية وممثلة أمريكية.





* 1948 - تيشو غندا، ممثل أداء صوتي ياباني.





* 1952 - فاديم زهوك، حكم كرة قدم بيلاروسي.





* 1952 - روجيه ميلا، لاعب كرة قدم كاميروني.





* 1961 - كليف ألين، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





* 1961 - ناصر الزاهدي، طبيب ومؤلف ألماني





* 1965 - علي حميدة، مغني مصري.





* 1968 - تيموثي أوليفانت، ممثل أمريكي.





* 1977 - ليو فرانكو، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





* 1977 - فاطمة الشروقي، ممثلة قطرية.





* 1981 - إيكر كاسياس، حارس مرمى كرة قدم إسباني.





* 1982 - بيتر تشيك، حارس مرمى كرة قدم تشيكي.









** وفيات





* 685 - إغفريث، ملك نورثمبريا.





* 973 - أبو العلاء المعري، شاعر عربي.





* 1506 - كريستوفر كولومبوس، رحاله ومستكشف إيطالي.





* 1622 - السلطان عثمان الثاني، سلطان عثماني.





* 1648 - الملك فواديسواف الرابع، ملك بولندا.





* 1896 - كلارا شومان، موسيقية ألمانية.





* 1940 - فرنر فون هايدنستام، كاتب سويدي حاصل على جائزة نوبل للأدب عام 1916.





* 1947 - فيليب أنتون لينارد، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1905.





* 1983 - ميمي شكيب، ممثلة مصرية.





* 1984 - رحمت مصطفوي محامي، وصحفي، وكاتب إيراني.





* 1988 - عامر السيد عثمان، شيخ عموم المقارئ المصرية.





* 1989 - جون هيكس، اقتصادي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1972.





* 2000 - مالك سيلي، لاعب كرة سلة أمريكي.





* 2002 - الشيخ مبارك الحمد الصباح، وزير كويتي.





* 2006 - سناء يونس، ممثلة مصرية.





* 2009 - هلن الخال، رسامة لبنانية.





* 2011 - راندي سافاج، مصارع أمريكي.





* 2012 - عبد الباسط المقرحي، شخص ليبي مدان بقضية لوكربي.





* 2014 - أبو القاسم صفدري، شاعر وصحفي إيراني.





* 2015 - عبد العزيز بناني، جنرال دوكور دارمي مغربي.









** أعياد ومناسبات





* اليوم الوطني في الكاميرون.





* اليوم الوطني في تيمور الشرقية.



