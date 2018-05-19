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قائمة مستبعدي الأهلي من لقاء المصري

السبت 19/مايو/2018 - 11:11 م
قائمة مستبعدي الأهلي من لقاء المصري
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الفجر الرياضي
 


أعلن أحمد أيوب المدير الفنى المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة علي ستاد برج العرب في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع 28 بمسابقة الدوري.

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي...


شريف إكرامي وأيمن أشرف وهشام محمد وصبري رحيل وباسم علي وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وأحمد رمضان بيكهام ورمضان مصطفي ومصطفي عزت واسلام محارب وعمرو السولية وعلي لطفي ومحمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد حمدي ومحمد فخري وكريم يحيى وعمرو السعداوي.

 

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:


محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد نجيب وأحمد فتحي وسعد سمير وميدو جابر وأحمد حمودي وحسام عاشور ومروان محسن ووليد سليمان وعلي معلول وباكاماني ماهلامبي ووليد أزارو وجونيور أجايي.

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