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بسنت فهمي: المواطنون سيشعرون قريبًا بالمجهود الضخم الذي بذلته الدولة

السبت 19/مايو/2018 - 11:12 م
بسنت فهمي: المواطنون سيشعرون قريبًا بالمجهود الضخم الذي بذلته الدولة
بسنت فهمي
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جهاد جمال
 
قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع انخفاض نسبة البطالة لمستويات أقل مما هى عليه، مشيرة إلى أن قوة البنية التحتية تهيئ الاقتصاد للانتقال لمرحلة جديدة وتوفير فرص عمل بصفة مستمرة.

وتابعت فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن البطالة ليست في مصر فقط بل أنها في أوروبا.

وأشارت إلى أن المواطنين سيشعرون قريبًا بالمجهود الضخم الذي بذلته الدولة على أرض الواقع لبناء اقتصاد مستدام، مشيرة إلى أن انخفاض نسبة التضخم سيتبعها إنخفاض في الأسعار.


المزيد عن: بسنت فهمي انخفاض نسبة البطالة اكسترا نيوز اخبار مصر
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