ثالث يوم مسلسلات رمضانية.. يحيي الفخراني يفلت من كشف خدعته في "بالحجم العائلي"

تتصدر المسلسلات الرمضانية على رأس اهتمامات المشاهدين خلال الشهر الكريم، ويختلف الجمهور في اهتمامهم بالمسلسلات فكلًا يقع اختياره تبعًا لما يعشق من النجوم.

وبالتزامن مع اليوم الثاني من شهر رمضان، تستعرض "الفجر" أبرز ما جاء في أولى حلقات المسلسلات الرمضانية.

يحيي الفخراني يهرب قبل انكشاف خدعته في بالحجم العائلي

أنقذ القدر يحيى الفخراني "نادر تركي" في الحلقة الثالثة من مسلسل "بالحجم العائلي"، من أن يتم اكتشاف خدعته أمام أسرته بأنه مريض وفي حاجة لإجراء عملية قلب مفتوح.

وأثناء إعداده "أم على" في مطبخ المستشفى جاءت زوجته ميرفت أمين "ثريا" إلى المستشفي للاطمئنان عليه، وأثناء دخولها إلى المستشفى كان هو عائدا إلى مكتب الدكتور المعالج حاملا "أم على"، وكان على وشك مواجهة زوجته، لولا أن ظهر سامي مغاوري "مدحت" وتوجه بالنداء لثريا فهرع نادر إلى غرفة العناية المركزة وتمكن من الهرب لكي تكتمل خدعته، وتحقق الهدف منها بأن يتسلل القلق في نفس أبناءه وزوجته ويشعر بحبهم له بعد إهمال طال كثيرا.

محاولة قتل مصطفى شعبان في "أيوب"

وفي الحلقة الثالثة من مسلسل "أيوب" حاول محمد لطفى قتل مصطفى شعبان في السجن عن طريق إرسال له أحد الرجال، ولكن مصطفى شعبان نجح في الدفاع عن نفسه عن طريق طعنه بالخطأ.

كما حاول محمد لطفى أكثر من مرة خلال الحلقة استغلال موقف مصطفى شعبان في سجنه ليسعى لزواج زوجته ولكنها ترفض، وتذهب لتقضى ليلتها مع محمد على رزق صديق أيوب في البنك، ليقع هو الآخر في مشكلة ضياع أحد ملفات العملاء الذين اقترضوا مبلغ مليون جنيه من البنك.

واختتمت الحلقة بالقبض على دياب والذي يقوم بدور محامى وزوج شقيقة مصطفى شعبان، بتهمة هد منزله بغير تراخيص، ليتقابل كل من مصطفى شعبان ودياب في الزنزانة ليخلص حسابه منه.

خروج والدة سليم من المستشفى في كلبش 2

وبدأت الحلقة الثالثة من مسلسل كلبش 2 بمكالمة من هيثم أحمد زكى، والذى يجسد شخصية إرهابى يدعى عاكف أبو العز، ومن ثم إرسال صور له من الجنازة إلى منزله وإلى مكتب اللواء صلاح الطوخى لإيصال رسالة لهم بأنهم مخترقين من الداخل.

وسرعان ما دارت أحداث الحلقة بخروج والدته من المستشفى لتستكمل علاجها فى المنزل، فى مشهد مؤثر جداً يحملها سليم إلى السيارة، وإيصالها إلى المنزل بصحبة زوج شقيقته الراحلة، ومن ثم ظهور "روجينا" إلى تعرض مساعدتها على سليم بممرضة لترعى والدته ونجله وهو الأمر الذى يثير شكوك سليم اتجاها لظهورها فى الجنازة بصحبه والدها وقبلها فى مشاجرة معه اثناء تواجده فى الفيوم قبل العملية الإرهابية.

وكشفت الحلقة أيضاً، العلاقات المتشعبة التى تجمع "عاكف" بالعناصر الإرهابية التى تقوم بإرسال السلاح من روسيا إلى ليبيا لاستخدامه ضد القوات المصرية، مرورا بتركيا، كما شهدت الحلقة أيضاً اعتداء سليم الأنصارى على الإرهابى الذى كان يقود التصدى لحملته أثناء اقتحامه وكر أبو العز للقبض عليه.