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نشأت الديهي يكشف رأي شكري مصطفى في جماعة الإخوان

السبت 19/مايو/2018 - 11:08 م
نشأت الديهي يكشف رأي شكري مصطفى في جماعة الإخوان
نشأت الديهي
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن شكري أحمد مصطفى، أمير جماعة التكفير والهجرة، كان يرى أن جماعة الإخوان جماعة كافرة ومنافقة، موضحًا أن "شكري" قام بكتابة شعر في الإخوان ووصفهم بـ"السفلة".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، أن "شكري" كان يأدب التابعين له داخل الجماعة، ويقتل المعارضين له خارج الجماعة، ويرى أنه زعيم الأرض، ولا يوجد أحد مثله.
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