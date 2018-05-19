نشأت الديهي يكشف رأي شكري مصطفى في جماعة الإخوان



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، أن "شكري" كان يأدب التابعين له داخل الجماعة، ويقتل المعارضين له خارج الجماعة، ويرى أنه زعيم الأرض، ولا يوجد أحد مثله.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن شكري أحمد مصطفى، أمير جماعة التكفير والهجرة، كان يرى أن جماعة الإخوان جماعة كافرة ومنافقة، موضحًا أن "شكري" قام بكتابة شعر في الإخوان ووصفهم بـ"السفلة".