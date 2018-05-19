بعد "رامز تحت الصفر".. ظهور "كوبر" في مسلسل "مليكة" (صورة)
السبت 19/مايو/2018 - 09:58 م
يارا أحمد
ظهر خلال أحداث مسلسل "مليكة" شخصية طبيب، وشبيه ل"كوبر" مدرب كرة القدم، مما جعل عدد من رواد السوشيال ميديا تداول الصورة مؤكدين أنه واقعي أكثر من شخصية رامز جلال ل"كوبر" في "رامز تحت الصفر".
يذكر أن مسلسل "مليكة" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، وعمر السعيد وشيري مجدي، ورامز أمير، وأحمد العوضي، وصفاء الطوخي، وهو من إخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.