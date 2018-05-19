بعد "رامز تحت الصفر".. ظهور "كوبر" في مسلسل "مليكة" (صورة)

ظهر خلال أحداث مسلسل "مليكة" شخصية طبيب، وشبيه ل"كوبر" مدرب كرة القدم، مما جعل عدد من رواد السوشيال ميديا تداول الصورة مؤكدين أنه واقعي أكثر من شخصية رامز جلال ل"كوبر" في "رامز تحت الصفر".



