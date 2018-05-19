البدري يضع 3 شروط لقبول تدريب النجم الساحلي

وضع حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي، 3 شروط لقبول تدريب النجم الساحلي، وذلك بعد تلقيه اتصالات من إدارة النادي التونسي.

طلب البدري بعض الأمور المالية المرتبطة براتبه الشهري، ومكافآت الفوز بالدوري، بجانب منحه الصلاحيات لتشكيل الجهاز المعاون له، بجانب وضع شرط جزائي في عقده يتيح له الرحيل.

ويقضي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إجازة قصيرة في كندا مع أسرته، عقب استقالته من تدريب المارد لأحمر بسب سلسلة النتائج السلبية التي لحقت بالفريق.