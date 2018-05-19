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أسعار الذهب اليوم السبت 19-5-2018 لجميع الأعيرة فى مصر

السبت 19/مايو/2018 - 09:49 م
أسعار الذهب اليوم السبت 19-5-2018 لجميع الأعيرة فى مصر
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محمد المسلمي
 

استقرات أسعار الذهب، اليوم السبت 19-5-2018 لجميع الأعيرة فى مصر، قياسا على آخر تحديث للأسعار ليسجل سعر العيار 21 مبلغ 643 جنيهًا بعد تخطى سعر الأوقية العالمية 1296 دولارا.


وتنشر « الفجر»، أسعار الذهب اليوم السبت 19-5-2018 في مصر وتشمل تحديثا فوريا لأسعار الذهب في مصر والعالم.


أسعار الذهب اليوم السبت  19-4-2018 كالتالي:



سعر العيار 21 643 جنيها.


سعر العيار 18 551 جنيها .


سعر العيار 24 734.8 جنيها .


سعر الجنيه الذهب 5144 جنيها.


سعر أوقية الذهب 1296 دولارا.



حيث شهد أسعار الذهب في مصر بعض التفاوت من تاجر إلى آخر، حيث يرتفع أو يقل سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، ولا يوجد أي تفاوت ملحوظ في أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بالسعر العالمي، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر في السعر النهائى للجرام.

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