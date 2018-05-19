نسر الصعيد الأبرز.. الأخطاء الفنية تُطارد الأعمال الدرامية في رمضان

تعد مسلسلات رمضان هي أكثر الأشياء التي اعتاد الجماهير عليها، حيث يترقبون الأعمال المشاركة كل عام، والتي يعتبرونها وسيلة للتسلية أثناء الصيام، وكعادة الجمهور دقيق الملاحظة، تمكن من التعرف على الأخطاء التي ارتكبها صناع الأعمال الدرامية هذا العام، عبر بعض التفاصيل المتعلقة بالحلقات الأولى.

وفي هذا السياق، ترصد "الفجر" أبرز الأخطاء التي شهدتها الأعمال الدرامية خلال السباق الرمضاني الجاري، في السطور التالية.

نسر الصعيد

أخطاء جسيمة وقع فيها العاملون على مسلسل نسر الصعيد، والذي يجسد بطولته الفنان محمد رمضان، حيث أثارت "حسنة" الفنان في المسلسل إلى جانب شاربه الجدل، بسبب ظهورها في مشاهد واختفائها في مشاهد أخرى بطريقة غريبة، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل لإطلاق كوميك "حسنة محمد رمضان ساعة تروح وساعة تيجي".

ويرتبط الخطأ الثاني في المسلسل بالفترة الزمنية، فبالرغم من أن المشاهد في الحلقة الأولى تدور عام 1998 ، إلا أن "زين" نجل محمد رمضان في العمل الفني، يظهر وهو يلعب مع أصدقائه بكرة قدم مونديال إفريقيا لعام 2010، وفي نفس الفترة ظهر خطأ ثالث يتمثل في "اللمبات الموفرة" والتي تم استخدامها في المسلسل بالرغم من عدم ظهورها في هذه الفترة.

كلبش2

بالرغم من نجاح الجزء الأول من هذا المسلسل الذي أثار إعجاب المشاهدين، إلا أن الموسم الثاني منه كان محفوفًا بالأخطاء الواضحة، والتي تمثلت في خروج هالة فاخر، والدة سليم الأنصاري والذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، من المستشفى بمكياج بالرغم من عدم واقعية ذلك.

وبالرغم من أن "كرارة" كان مصابًا في ذراعه بطلقة نارية، إلا أنه قام بحمل زوجته ودخول المقبرة بها في مشهد دفنها هي وزوجته، وهو ما تكرر مع زوج أخته الذي كان يمشي على عكاز ليتركه فجأة يحمل زوجته وينزل المقبرة بها ثم يعود إلى عكازه مرة أخرى في لقطة غريبة.

ولاحظ مشاهدو العمل الدرامي، خلال مشهد حمل زوجة أمير كرارة، ظهور البطن الاصطناعي بطريقة غير لائقة، بالإضافة غلأى ارتدائها بنطال لايتناسب مع سيدة حامل في الشهور الأخيرة.

رحيم

لاحظ مشاهدو مسلسل رحيم، للفنان ياسر جلال، خطأ في اللحية الإضافية التي تم تركيبها له، حيث ظهر أنها مصطنعة أمام الكاميرا بشكل واضح، فضلًا عن استخدام "جلال" لنبرة صوت غليظة في أحد المشاهد بعكس طبيعة صوته المستخدمة في المشاهد الأخرى بالعمل.

سك على اخواتك

لاحظت الجماهير في الحلقة الثانية من المسلسل أن الفنان علي ربيع، كان يؤدي دور صعيدي إلا أنه ارتدى ثوبًا قريبًا للهندي أكثر من كونه صعيديًا، خاصةً مع لون العباءة الأزرق الذي ظهر به.

وفي إحدى اللقطات، ظهر "ربيع" وهو يخرج من عربة المترو وتم تصوير أشخاص حوله دون قصد، لاعلاقة لهم بالعمل، حيث كان واضحًا سخريتهم وضحكهم من وجوده في المحطة.

ليالي أوجيني

تعرضت الفنانة أمينة خليل، للسخرية في أول حلقات العمل الدرامي، حيث ارتدت فستانًا غريبًا تسبب في ظهور حمالة الصدر الخاصة بها، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل، وانتقاد المتابعين والنقاد لها.