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‏محمد رمضان ينصح جمهوره باختيار النجاح والتمييز

السبت 19/مايو/2018 - 09:47 م
‏محمد رمضان ينصح جمهوره باختيار النجاح والتمييز
‏محمد رمضان
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شيماء عطية
 
نصح الفنان محمد رمضان جمهوره باختيار النجاح، والتقدم، والاستمرارية، والصعود، والتمييز، لافتًا أن الأفضل هو الجمع مابينهم.

وغرد "رمضان" عبر موقع "تويتر": "النجاح التقدم الاستمرارية الصعود التمييز .. خلي دائماً اختياراتك لحاجة منهم .. لو عرفت تبقى كلهم يبقى شيء عظيم".


من ناحية أخرى، يحقق رمضان نجاح كبير من خلال مسلسل" نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل درة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.

‏محمد رمضان ينصح جمهوره باختيار النجاح والتمييز
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