"أني بلاك": انفقنا 2.7 مليون يورو لدعم الباحثات حول العالم في 2017

قالت آني بلاك رئيس برنامج المرأة من أجل العلم بمؤسسة لوريال، إن عدد السيدات التى شاركت ببرنامج لوريال يونيسكو المرأة من أجل العلم الذي أطلقته لوريال منذ عام 1998 أكثر من 3 الاف سيدة، 102 منهم حصلوا على الزمالة لأبحاثهم الرائدة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "الفجر": "نهتم بدعم السيدات فى مراحلهم المهنية المختلفة، مؤكدة أن من حصلوا على الزمالة أفضل الباحثات لانهم لديهم أبحاث قوية في مجالتهم، ولكن مازال لديهم سقف للطموحات لا يستطيعون تخطيه ومن خلال البرنامج من يحصل على الزمالة يسلط عليه الضوء، وهو ما يشجع طموحاتهم ويجعلهم نماذج يحتذى بها للاجيال الأصغر.

وتابعت أني بلاك: "أن الأجيال الشابة يجب أن تضع لهم نماذج قريبة من سنهم لتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم، وهناك 28% من الباحثين على مستوى العالم سيدات، وان كانت النسبة اكبر من ذلك قليلاً في مصر، ولكننا مازلنا نرى النسبة قليلة ويجب أن تزيد".

وأوضحت أنه تم إطلاق البرنامج بالمنطقة العربية لأول مرة فى عام 2007، ولكى يطلق كان يجب إعداد مكاتب التمثيل فى تلك الدول لتقديم الدعم المطلوب، والسبب فى إطلاقه فى مصر الأن لأننا نشعر أن الباحثات المصريات يستحقون المزيد من الدعم، واختارنا مصر لإطلاق البرنامج القومي بالمنطقة العربية بسبب قوة البنية التحتية للبحث العلمى فى مصر، مشيرة إلى أن 50% من التقديمات للبرنامج فى 2017 كانت من مصر وهو ما يعنى وجود العديد من الإمكانيات بالسوق المصري.

وأشارت بلاك، إلى أن التقديم بدأ في أول إبريل وسيغلق فى 15 يوليو، ونحن نتحدث عنه في الإعلام للتوعية بالبرنامج، مؤكدة أن اليونيسكو واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي شركاء استراتيجين فى هذا البرنامج لأن لديهم كافة المعلومات الخاصة بالباحثين فى الجامعات والمعاهد والمراكز والمؤسسات البحثية.

وعن استثمارات البرنامج قالت "بلاك": "انفقنا 2.7 مليون يورو على برنامج الزمالات التى تم منحها عالمياً في 2017، ولكن لا يمكن تحديد كم ينفق منها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وعن طريقة التقديم للمسابقة أوضحت "بلاك"، أن كل باحث يريد التقدم يدخل على المنصة الرقمية للمسابقة ويضع سيرته الذاتية والأبحاث التى قام بها ومقدمة عن البحث الذي سيقوم بتقديمه، مؤكدة أنه تم تصميم نموذج التقييم بشكل محكم لقياس مدى نجاح المشروعات وتحكيمها من خلال لجنة تحكيم متخصصة، موضحة أن نموذج التقييم نفسه تم تحكيمه من عدة مؤسسات عالمية، وأهم نقطة فيه هو التميز العلمى والذى يتم قياسه بطرق مختلفة من حيث الأبحاث التى يتم نشرها وعددها وتأثيرها، والمشاريع المقدمة وتأثيرها سواء على المدى القصير أو الطويل وتأثيرها على القطاع العلمى ككل.

ولفتت إلى أن الزمالة تشمل عدة مجالات هي: العلوم الحية، والفيزياء، والكيمياء، والفضاء، الرياضيات ، وعوم الحاسب الآلي والهندسة، وسيتم اختيار الأفضل منهم، موضحة أن عدد الفائزين من مصر 3 ، وعلى مستوى العالم 280 باحث وسيتم إجراء المسابقة النهائية في باريس.

وكشفت أن المسابقة النهائية تنقسم لشقين، برنامج لورياتس للابحاث العلمية الخارقة وتقدم لها 200 باحث نختار منهم 5 والعام الماضي تم تقديم 10 الاف للزمالة فاز منهم 280 ، واختارنا منهم أفضل 15 ودعيناهم لباريس للقاء اللورياتس وتم إعطائهم منحة مالية 15 الف يورو لمتابعة ابحاثهم بجانب التدريب على بعض المهارات الإدارية التى تفيدهم في أعمالهم.

وأوضحت أنه يتم إعلان النتيجة لمصر في نوفمبر المقبل حيث يتم اختيار 2 من الباحثين في مرحلة ما قبل الدكتوراة وتكون الجائزة 6 الاف يورو وباحث في مرحلة مابعد الدكتورة وتكون الجائزة 10 الاف يورو، أم نتيجة المسابقة العالمية فيتم إعلانها في مارس 2019 ، مشيرة إلى أن البرنامج قام بعمل منصة رقمية لكي يستطيع كل من حصلوا على الزمالة الحصول على التدريب من خلال هذه المنصة الرقمية.