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اليمن تقطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الإيرانية بصعدة

السبت 19/مايو/2018 - 09:50 م
اليمن تقطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الإيرانية بصعدة
أرشيفية
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استطاعت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، بإسناد من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، في قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الإيرانية بصعدة.

وجاء ذلك بعد سيطرة الجيش اليمني على الطريق الواصل بين محافظتي حجة وصعدة، بعد استكمال تطهير سلسلة جبال ابو النار بشكل كامل .

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر يمنية أن حرض أصبحت تحت السيطرة النارية؛ وسط تقدم القوات الخاصه بالقوات المسلحة بقيادة العميد محمد الحجوري .
المزيد عن: صعدة اليمن السعودية الحوثيين الحوثى الجيش اليمنى التحالف العربي إيران
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