اليمن تقطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الإيرانية بصعدة

استطاعت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، بإسناد من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، في قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الإيرانية بصعدة.





وجاء ذلك بعد سيطرة الجيش اليمني على الطريق الواصل بين محافظتي حجة وصعدة، بعد استكمال تطهير سلسلة جبال ابو النار بشكل كامل .



