دراما 2018.. عودة الزعيم بدون "معاطي" ومصطفى شعبان شكل جديد

شهدت دراما 2018 عودة الزعيم عادل امام، مرة أخري بعمل فني يحمل اسم "عوالم خفية" بعيدا عن تأليف يوسف معاطي بعد العمل معه خلال السنوات الأخيرة وكان جميع أعماله متشابهة، ولكن فاجئ الجميع بالتعاون مع ثلاث مؤلفين شباب أشاد بهم جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات الأولي من العمل واعتبر الجميع انها عودة الزعيم للدراما المصرية بدون يوسف معاطي.





وتدور أحداث المسلسل بشكل أساسى حول عائلة عادل إمام المكونة من أبنائه بشرى وطارق صبري وحفيديه خالد أنور وسارة نور، حيث يرتبط الزعيم بهم بشكل كبير ويحرص على الجلوس معهما طوال الوقت ويلبى كل طلباتهما، اضافة إلى أحمد وفيق الذى يجسد دور زوج بشرى فى الأحداث، ومع بداية الحلقة العاشرة يحصل الزعيم على مستندات تكشف تفاصيل قضية كبيرة، خلال السنوات الـ 10 الماضية بصفته صحفى روائى كبير مشهور.





أما مسلسل "أيوب" يظهر مصطفي شعبان، للمرة الأولي منذ سنوات عديدة بعيدا عن حب المرأة أو تعدد الزوجات حيث كان بدأ في التراجع لدي الجمهور ولكن فاجئ الجميع بمسلسل "ايوب" من تأليف محمد سيد بشير، وأشاد به عدد كبير من الجمهور.





الجدير بالذكر أن مسلسل "أيوب" تدور أحداث حول موظف بنك يتعرض للظلم ويدخل السجن، وعندما يخرج يقرر الانتقام من كل من تسببه فيما وصل له .