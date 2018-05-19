نادال يكشف سر تفوقه على ديوكوفيتش

أكد الإسباني رافائيل نادال، المتأهل لنهائي بطولة روما المفتوحة للتنس، اليوم السبت، على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أن ميزته في مواجهة نصف النهائي اليوم كانت "اللعب بالشكل الصحيح في اللحظات المهمة".





وسيخوض نادال، المرشح الأول للفوز في روما، على موعد الأحد لمحاولة التتويج بلقبه الثامن في البطولة الإيطالية التي حققها أعوام 2005 و2006 و2007 و2009 و2010 و2012 و2013 ، وذلك بعد الفوز على اللاعب الصربي بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 (7-4) و6-3 بعد مباراة استغرقت ساعة و56 دقيقة.





وقال وصيف التصنيف العالمي خلال المؤتمر الصحفي: "لقد كانت مباراة جيدة، الفارق كان في نقاط قليلة، لعبت مباراة جيدة وارتكتب أخطاء قليلة".





وفي حال نجاح الإسباني في التتويج بلقب روما، فسيمكنه استعادة صدارة التصنيف العالمي من السويسري روجيه فيدرير.





وأضاف نادال: "بالنسبة لي الأهم هو الفوز ببطولة روما، هذا ما سيرضيني، لقد أتيت إلى هنا كي أحاول الفوز بلقب مهم، بعد ذلك إن عدت لصدارة التصنيف فهو شئ كبير، ولكن الدافع بالنسبة لي هو التتويج بالبطولة".





وعن لياقة ديوكوفيتش العائد اليوم لخوض نصف نهائي إحدى البطولات بعد 10 أشهر بسبب الإصابة، علق نادال: "من المستحيل أن يكون أي لاعب في قمة مستواه دائما، وتكون العودة صعبة بشكل خاص حين تعاني من الإصابات، لا يمكن أن ننسى أنه عانى من إصابة طويلة والعودة منها صعبة، ليس لدي شك أنه إذا أراد فسيعود للقمة".



