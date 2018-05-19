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الهلال الأحمر المصري يقدم 7 أطنان مساعدات طبية لقطاع غزة

السبت 19/مايو/2018 - 09:46 م
الهلال الأحمر المصري يقدم 7 أطنان مساعدات طبية لقطاع غزة
صورة أرشيفية
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وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة وتوفير الخدمات الصحية والمواد الغذائية والدعم النفسي والاجتماعي للأشقاء الفلسطينين سواء بتقديم العون للهلال الأحمر الفلسطيني أو بمساعدة المصابين في المستشفيات التي يتلقون العلاج بها كافة.

وقدم الهلال الأحمر، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما يزيد على 7 أطنان من المساعدات الطبية ما بين أدوية ومستلزمات طبية، تم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك المساهمة في تيسير تسليم المعونات الطبية المقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف.

وزار فريق الهلال الأحمر بزيارة المصابين في مستشفيات العريش ومعهد ناصر ووفر لهم الأدوية والمستلزمات اللازمة لهم، وتوفير وجبات الإفطار والسحور للمصابين ومرافقيهم.
المزيد عن: وزارة التضامن قطاع غزة الهلال الأحمر أخبار مصر
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