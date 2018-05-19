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شيخ الأزهر: العقيدة تكون فاسدة إذا خالفت الواقع (فيديو)

السبت 19/مايو/2018 - 09:48 م
شيخ الأزهر: العقيدة تكون فاسدة إذا خالفت الواقع (فيديو)
الدكتور أحمد الطيب
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كساب أحمد
 
قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إن العقيدة عند علماء المسلمين هى الاعتقاد الجازم واليقيني الغير قابل للشك.

وتابع" الطيب"، خلال حواره ببرنامج "الإمام الطيب"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الاعتقاد لا بد أن يكون مطابق للواقع، لافتًا إلى أن الاعتقاد إذا لم يكن مطابق للواقع حتى إذا كان جازمًا فلا يُسمى عقيدة.

وأشار إلى أن العقيدة حين تخالف الواقع فهي فاسدة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون العقيدة جازمة ومطابقة للواقع وأن يصاحبها دليل.

المزيد عن: مصر شيخ الأزهر العقيدة الدكتور أحمد الطيب التوك شو اخبار مصر
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