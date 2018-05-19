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باراجواي تنقل سفارتها إلى القدس الأثنين المقبل

السبت 19/مايو/2018 - 09:41 م
باراجواي تنقل سفارتها إلى القدس الأثنين المقبل
رئيس باراجواي
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وكالات
 
كشف "إيمانويل ناحشون" المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن باراجواي ستفتتح سفارتها بإسرائيل في مدينة القدس المحتلة يوم الإثنين المقبل، بعد أيام من احتفال الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى هناك، بحسب وكالة "معاً" اليوم السبت.

وقال ناحشون، في تغريدة عبر موقع تويتر، إن "رئيس باراجواي، هوراسيو كارتيس، سيصل إلى إسرائيل مساء غد الأحد، لافتتاح سفارة باراغواي في القدس يوم الإثنين"، واصفاً الحدث بأنه "يوم تاريخي لأمتنا".

وأعلن وزير خارجية باراغواي، إيلاديو لويساغو، أمس الجمعة، في حديث لإذاعة 970 أي.أم، أنه "تم اتخاذ قرار نقل السفارة بشكل مستقل دون التأثر بموقف أي دولة أخرى، وقام باتخاذه رئيس الدولة".

وبذلك تصبح باراغواي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية بعد غواتيمالا، تحذو حذو الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس.

وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر (كانون الأول) 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهذا ما تم بالفعل يوم 14 مايو (أيار).
المزيد عن: هوراسيو كارتيس باراجواي القدس إسرائيل
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