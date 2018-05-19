مصرع 3 عمال سقطوا غارقين في "بيارة" صرف صحى بالشرقية





كما تم انتشال الجثامين،وتبين من التحريات أن الضحايا عمال من قرية "بندر جهينة" التابعة لمركز سوهاج، وأنهم يعملون في شركة المقاولات المسئولة عن صيانة بيارات الصرف الصحي بخط مصرف "إكوة"، وجميعهم من أسرة واحدة، حيث سقط أحدهم غارقًا فيما لحق به الثاني والثالث لمحاولتهما إنقاذه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقي ثلاثة عمال مصرعهم، اليوم السبت؛ إثر سقوطهم غارقين في بالوعة صرف صحي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقيةزوتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بغرق 3 عمال في بالوعة صرف صحي بالقرب من ترعة "أبوعجوة" بناحية موقف "المنصورة" بالزقازيق، وذلك أثناء قيامهم بأعمال صيانة أحد خطوط الصرف الصحي.