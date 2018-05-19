بالوتيلي ينضم لمنتخب إيطاليا استعدادا لمواجهة السعودية





مثّلت عودة المهاجم ماريو بالوتيلي، لاعب نيس الفرنسي، للقائمة الأولى لمنتخب إيطاليا تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو مانشيني الحدث الأبرز، وذلك من أجل خوض 3 لقاءات ودية أمام كل من السعودية وفرنسا وهولندا على الترتيب.

وشهدت القائمة الأولى لـ"الآتزوري" تحت قيادة مانشيني العديد من الوجوه الجديدة التي تنضم للمرة الأولى للمنتخب مثل المدافعين الإثنين إيميرسون بالميري وماتيا كالدارا، ولاعبي الوسط دانييل باسيلي ورولاندو ماندراجورا، والمهاجم دومينيكو بيراردي.

وتلعب إيطاليا، التي فشلت في التأهل لمونديال روسيا للمرة الأولى في تاريخها منذ مونديال 1958 بالسويد، أمام "الأخضر" السعودي يوم 28 مايو الجاري، ثم أمام فرنسا أول الشهر المقبل، ثم ضد هولندا بعدها بثلاثية أيام.

وضمت قائمة المواجهات الثلاث الأسماء التالية: حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، ماتيا بيرين (جنوى)، سالفاتوري سيريجو (تورينو).

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي (ميلان)، ماتيا كالدارا (أتالانتا)، دومينيكو كريتشيتو (زينيت سانت بطرسبرج)، دانيلو دامبروزيو (إنتر ميلان)، ماتيا دي تشيليو (يوفنتوس)، إيمرسون بالميري (تشيلسي)، أليزيو رومانيولي (ميلان)، دانييلي روجاني (يوفنتوس)، دافيدي زاباكوستا (تشيلسي).

خط الوسط: دانيلي باسيلي (تورينو)، جياكومو بونافينتورا (ميلان)، برايان كريستانتي (أتالانتا)، أليساندرو فلورينزي (روما)، جورجينيو (نابولي)، رولاندو ماندراجورا (كروتوني)، كلاوديو ماركيزيو (يوفنتوس)، لورنزو بيليجريني (روما).

خط الهجوم: ماريو بالوتيلي (نيس)، أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسولو)، فيديريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس)، فيديريكو كييزا (فيورنتينا)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورينزو إنسيني (نابولي)، ماتيو بوليتانو (ساسولو)، سيموني فيردي (بولونيا)، سيموني زازا (فالنسيا).