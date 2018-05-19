ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الإمارات تعلن تنفيذ مشروع إفطار الصائم فى بلوشستان

السبت 19/مايو/2018 - 09:27 م
الإمارات تعلن تنفيذ مشروع إفطار الصائم فى بلوشستان
أرشيفية
طباعة
وكالات
 
أعلنت سفارة الإمارات في إسلام آباد، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروع إفطار الصائم في منطقة بانجقور بإقليم بلوشستان بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأوضح "حمد عبيد إبراهيم الزعابي" سفير الإمارات في باكستان، إن "مشروع إفطار الصائم في إقليم بلوشستان يأتي ضمن جملة من المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها السفارة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح المواطنين الباكستانيي خلال الشهر الفضيل".

وأكد السفير أن "رعاية السفارة لمشروع إفطار الصائم تأتي ضمن مساعيها الدائمة لترك بصمتها في مجال المسؤولية المجتمعية وحرصها على دعم وتشجيع العمل الإنساني والخيري الذي أصبح من أبرز سمات دولة الإمارات اقتداء بنهج القيادة الحكيمة للدولة في تشجيع ونشر مناهج العمل الخيري والإنساني".

وقال الزعابي إن "رعايته للمشروع تستهدف تعزيز درجة الإرتباط والتفاعل مع المجتمع الباكستاني والمساهمة في ترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل فيه وفي توسعة مظلة العمل الإنساني ونشر روح العطاء الخيري والتطوعي بين أفراده"، ولفت إلى أن "السفارة وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية في الدولة درجت على تنفيذ هذا المشروع لتحقيق جملة أهداف منها الاستجابة للأمر الرباني بإطعام الطعام واستغلال الشهر الكريم في عمل الخير".

وتخضع الخيام الرمضانية لإشراف سفارة الدولة في إسلام آباد وتستقبل الصائمين من مختلف شرائح المجتمع ويتم تأسيسها واختيار مواقعها وتحديد طاقتها الاستيعابية بشكل مدروس ومنظم وآمن، وتحرص السفارة على التعاقد مع أفضل المطاعم لتوفير وجبات إفطار صحية يومياً قبل موعد الإفطار طوال شهر رمضان المبارك وسط أجواء يعمها التآخي والتراحم بين جموع زوار تلك الخيام.
المزيد عن: شهر رمضان بلوشستان الهلال الأحمر الإماراتى الإمارات افطار صائم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
1
x
20:00
1
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
1
x
18:15
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
1
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
0
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
0
x
20:45
1
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 10:00:01 PM