الإمارات تعلن تنفيذ مشروع إفطار الصائم فى بلوشستان

أعلنت سفارة الإمارات في إسلام آباد، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروع إفطار الصائم في منطقة بانجقور بإقليم بلوشستان بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.





وأوضح "حمد عبيد إبراهيم الزعابي" سفير الإمارات في باكستان، إن "مشروع إفطار الصائم في إقليم بلوشستان يأتي ضمن جملة من المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها السفارة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح المواطنين الباكستانيي خلال الشهر الفضيل".





وأكد السفير أن "رعاية السفارة لمشروع إفطار الصائم تأتي ضمن مساعيها الدائمة لترك بصمتها في مجال المسؤولية المجتمعية وحرصها على دعم وتشجيع العمل الإنساني والخيري الذي أصبح من أبرز سمات دولة الإمارات اقتداء بنهج القيادة الحكيمة للدولة في تشجيع ونشر مناهج العمل الخيري والإنساني".





وقال الزعابي إن "رعايته للمشروع تستهدف تعزيز درجة الإرتباط والتفاعل مع المجتمع الباكستاني والمساهمة في ترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل فيه وفي توسعة مظلة العمل الإنساني ونشر روح العطاء الخيري والتطوعي بين أفراده"، ولفت إلى أن "السفارة وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية في الدولة درجت على تنفيذ هذا المشروع لتحقيق جملة أهداف منها الاستجابة للأمر الرباني بإطعام الطعام واستغلال الشهر الكريم في عمل الخير".





وتخضع الخيام الرمضانية لإشراف سفارة الدولة في إسلام آباد وتستقبل الصائمين من مختلف شرائح المجتمع ويتم تأسيسها واختيار مواقعها وتحديد طاقتها الاستيعابية بشكل مدروس ومنظم وآمن، وتحرص السفارة على التعاقد مع أفضل المطاعم لتوفير وجبات إفطار صحية يومياً قبل موعد الإفطار طوال شهر رمضان المبارك وسط أجواء يعمها التآخي والتراحم بين جموع زوار تلك الخيام.