لاعبو المصري يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المتاخرة قبل مواجهة الأهلي

لفقدان مصداقية مجلس إدارة النادي المصري لدي اللاعبيبن بعدم الالتزام دائما بميعاد تسديد المستحقات المتأخرة لهم، لعب لاعبي النادي المصري باحدي ورقات الضغط علي المجلس بضرورة صرف باقي مستحقاتهم للموسم الحالي الذي اوشك علي الانتهاء قبل لقائهم مع النادي الأهلي المقرر إقامتها غدا الأحد علي استاد برج العرب في العاشرة مساءا.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت شكاوي متعددة تجاه مجلس الإدارة نتيجة لعدم الوفاء بصرف مستحقات اللاعبين وكان اشهر حينما عادوا من منتصف الطريق اثناء الذهاب الي معسكرهم التدريبي لبرج العرب.

وتساءلت جماهير النادي المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف: لمجلس مثل هذا أن يؤتمن على صفقات جديدة لدعم مسيرة الفريق الناجحة في مشواره الافريقي والمنافسة البطوله الدوري للموسم القادم وهو عاجز عن سداد مستحقات ومكافات المتاخرة للاعبي الفريق للموسم الحالي وقد أوشك علي الانتهاء.