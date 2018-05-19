ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لاعبو المصري يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المتاخرة قبل مواجهة الأهلي

السبت 19/مايو/2018 - 09:24 م
لاعبو المصري يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المتاخرة قبل مواجهة الأهلي
طباعة
نيرة الجابري
 

لفقدان مصداقية مجلس إدارة النادي المصري لدي اللاعبيبن بعدم الالتزام دائما بميعاد تسديد المستحقات المتأخرة لهم، لعب لاعبي النادي المصري باحدي ورقات الضغط علي المجلس بضرورة صرف باقي مستحقاتهم للموسم الحالي الذي اوشك علي الانتهاء قبل لقائهم مع النادي الأهلي المقرر إقامتها غدا الأحد علي استاد برج العرب في العاشرة مساءا.

 

وكانت الفترة الماضية قد شهدت شكاوي متعددة تجاه مجلس الإدارة نتيجة لعدم الوفاء بصرف مستحقات اللاعبين وكان اشهر  حينما عادوا من منتصف الطريق اثناء الذهاب الي معسكرهم التدريبي لبرج العرب.

 

وتساءلت جماهير النادي المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف: لمجلس مثل هذا أن يؤتمن على صفقات جديدة لدعم مسيرة الفريق الناجحة في مشواره الافريقي والمنافسة البطوله الدوري للموسم القادم وهو عاجز عن سداد مستحقات ومكافات المتاخرة للاعبي الفريق للموسم الحالي وقد أوشك علي الانتهاء.

 

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
1
x
20:00
1
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
1
x
18:15
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
1
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
0
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
0
x
20:45
1
ريال مدريد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 10:00:01 PM