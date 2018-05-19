سعر الدولار اليوم السبت ١٩/٥/٢٠١٨ فى 4 بنوك حكومية

يعرض لكم " الفجر “سعر الدولار اليوم فى 4 بنوك حكومية، محدثة أولا بأول، وفيما يلى سعر الدولار اليوم أمام الجنية المصرى .





سعر الدولار اليوم السبت ١٩/٥/٢٠١٨ فى مصر









شهد سعر الدولار اليوم السبت ١٩/٥/٢٠١٨ ، استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزى المصرى 17.86 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.









سعر صرف الدولار اليوم فى البنك المركزى









سجل الدولار اليوم فى البنك المركزى 17.86 جنيه للشراء و17.97 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.









سعر الدولار فى بنك مصر









سجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.77جنيه للشراء و17.87 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.









سعر الدولار فى البنك الأهلى









سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.









سعر الدولار فى بنك القاهرة









سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



