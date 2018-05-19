تعرف على الفنانين "النحيتة" في مسلسلات رمضان (تقرير)

يعد شهر رمضان الموسم الأهم والأكثر رواجًا لعرض المسلسلات الدرامية، حيث تنافس كبار النجوم والشباب على صدارة نسب المشاهدة.





وشهد هذا العام مشاركة الزعيم عادل إمام بمسلسل "عوالم خفية"، والفنان الكبير يحيى الفخراني في مسلسل "بالحجم العائلي"، والنجمة يسرا بمسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ونيللي كريم في مسلسل "اختفاء"، ومحمد رمضان في "نسر الصعيد"، وأمير كرارة في "كلبش٢"، وغادة عبدالرزاق في مسلسل "صد مجهول"، ومحمد هنيدي في مسلسل "أرض النفاق"، وعمرو يوسف في مسلسل "طايع"، وباسل خياط في مسلسل "الرحلة"، ومصطفى شعبان في مسلسل "أيوب".





ويشارك هؤلاء النجوم مجموعة كبيرة من الفنانين في صناعة نجاح العمل، ويسعى بعض الفنانين الشباب على التواجد في أكثر من عمل خلال شهر رمضان، وعلى الرغم من رفض البعض للفكرة باعتبار أنها "تحرق الفنان"، إلا أن بعضهم يرفض ذلك ويرى أن كثرة الظهور دليل على النجاح.





وفي التقرير المقبل، يستعرض "الفجر الفني" أبرز الفنانين النحيتة في رمضان.





صبري فواز

يعد الفنان صبري فواز من أهم الفنانين على الساحة الفنية حاليًا، وعلى الرغم من أنه لم ينل البطولة المطلقة بعد، إلا أن أداوره ترسخ في أذهان المشاهدين، وتحظى بإشادة النقاد.





وحرص "فواز" على المشاركة في رمضان هذا العام بثلاثة أداور تمثيلية تجمع بين الدراما والكوميديا، وذلك ف ٣ مسلسلات "سك على أخواتك" مع علي ربيع، و"أبو عمر المصري" مع أحمد عز، و"رحيم" مع ياسر جلال.





منذر رياحنة

يشارك الفنان الأردني منذر رياحنة في رمضان هذا الموسم بثلاث أدوار مختلفة، حيث يلعب دور "حسين"‬⁩ في مسلسل ⁧‫"أبوعمرالمصري"، وشخصية "قطري بن الفجاءة" في المسلسل التاريخي "الملهب بن أبي صفرة"، ودور "رميح" في المسلسل البدوي "ثار غليص".





‏⁧‫آيتن عامر

جذبت الفنانة آيتن عامر أنظار الجمهور والنقاد إليها مع انطلاق شهر رمضان، وعرض مسلسل "أيوب" التي تشارك في بطولته مع الفنان مصطفى شعبان، حيث تلعب دور شقيقته "سماح".





كما تشارك آيتن أيضًا في عملين آخرين، وهما "خفة يد" مع الفنان بيومي فؤاد، و"الرحلة" مع الفنان باسل خياط.





فتحي عبدالوهاب

يعيش الفنان فتحي عبدالوهاب انتعاشة فنية في شهر رمضان، حيث يشارك في ثلاثة أعمال متنوعة، حيث يحل ضيف شرف على مسلسل "أبوعمر المصري"

مع الفنان أحمد عز، ويظهر إلى جوار الزعيم عادل إمام، في مسلسله "عوالم خفية"، ويشارك زينة بطولة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير".





نجلاء بدر

تحرص الفنانة نجلاء بدر على التواجد في شهر رمضان سنويًا بأكثر من عمل، وتشارك نجلاء هذا العام، في ثلاث مسلسلات، فتظهر مع الفنانة يسرا في مسلسل "لدينا أقوال اخرى، وتحل ضيفة شرف على مسلسل "كلبش ٢"، وتشارك في بطولة "أمر واقع" مع الفنان كريم فهمي.





إيهاب فهمي

كعادته، يشارك الفنان إيهاب فهمي بأكثر من ٣ أعمال رمضانية، وكما تواجد في رمضان العام الماضي في خمس مسلسلات مختلفة، يشارك إيهاب هذا الموسم في أربع مسلسلات هم "قانون عمر" مع حمادة هلال، و"فوق السحاب" مع هاني سلامة، و"رحيم" مع ياسر جلال، و"الرحلة" مع باسل خياط.



