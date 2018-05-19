ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائب وزير التعليم: الامتحانات بشكل عام مطمئنة.. "والحمد لله ما فيش محاولات غش جماعي"

السبت 19/مايو/2018 - 09:27 م
نائب وزير التعليم: الامتحانات بشكل عام مطمئنة.. والحمد لله ما فيش محاولات غش جماعي
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية للتعليم الفني، إن اليوم شهد بدء الامتحانات لطلبة الدبلوم الفني، لافتًا إلى الامتحانات بشكل عام مطمئنة، لكن الوزارة اتخذت الكثير من القرارت لزيادة الانضباط منها منع اصطحاب أجهزة التليفون داخل اللجان. 

وأشار "الجيوشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أنه أحال بعض الطلاب للتحقيق لحيازتهم التليفون المحمول داخل اللجنة، معقبًا: "الحمد لله ما فيش محاولة غش جماعي وصلتنا، ومفيش تسريب". 
المزيد عن: وزارة التعليم التوك شو الامتحانات أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
1
x
20:00
3
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
1
x
18:15
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
1
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
0
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
0
x
20:45
1
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 10:00:08 PM