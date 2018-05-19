نائب وزير التعليم: الامتحانات بشكل عام مطمئنة.. "والحمد لله ما فيش محاولات غش جماعي"
السبت 19/مايو/2018 - 09:27 م
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية للتعليم الفني، إن اليوم شهد بدء الامتحانات لطلبة الدبلوم الفني، لافتًا إلى الامتحانات بشكل عام مطمئنة، لكن الوزارة اتخذت الكثير من القرارت لزيادة الانضباط منها منع اصطحاب أجهزة التليفون داخل اللجان.
وأشار "الجيوشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أنه أحال بعض الطلاب للتحقيق لحيازتهم التليفون المحمول داخل اللجنة، معقبًا: "الحمد لله ما فيش محاولة غش جماعي وصلتنا، ومفيش تسريب".
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