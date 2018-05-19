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توريد 271 ألف و565 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

السبت 19/مايو/2018 - 09:27 م
توريد 271 ألف و565 طن قمح لشون وصوامع البحيرة
توريد القمح - صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 271 ألف 565 طن، كما تم الانتهاء من حصاد 347 ألف و799 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ360 ألف فدان.

ووجهت بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين وشددت على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.
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