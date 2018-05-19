يلا شوت|شاهد مباراة مصر والسنغال | بث مباشر الاسطورة الان

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كورة لايف بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم السبت 19-5-2018 في تصفيات كأس إفريقيا تحت 20 عاما.

موعد مشاهدة مباراة مصر والسنغال اليوم في تمام الـ 22:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:30 مساءاً بتوقيت مصر .