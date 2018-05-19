ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يلا شوت|شاهد مباراة مصر والسنغال | بث مباشر الاسطورة الان

السبت 19/مايو/2018 - 09:20 م
يلا شوت|شاهد مباراة مصر والسنغال | بث مباشر الاسطورة الان
مصر والسنغال
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت|شاهد مباراة مصر والسنغال | بث مباشر الاسطورة الان، يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر مصر والسنغال| كورة اون لاين|كورة لايف|kora live، مشاهدة مباراة مصر والسنغال مباشر اليوم 19-5-2018.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والسنغال مباشر اليوم 19-5-2018 في تصفيات كأس إفريقيا تحت 20 عاما، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال بدون تقطيع، مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال اليوم.

 

كورة لايف بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم السبت 19-5-2018 في تصفيات كأس إفريقيا تحت 20 عاما.

 

موعد مشاهدة مباراة مصر والسنغال اليوم في تمام الـ 22:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:30 مساءاً بتوقيت مصر .

 

شاهد البث المباشر مباراة مصر والسنغال من هنا ..

المزيد عن: يلا شوت مصر والسنغال مشاهدة مباراة مصر والسنغال مباشرة مباشر كورة لايف شاهد مباراة مصر والسنغال شاهد البث المباشر رياضة بث مباشر مصر والسنغال بث مباشر الالسن الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
1
x
20:00
1
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
1
x
18:15
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
1
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
0
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
0
x
20:45
1
ريال مدريد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 10:00:01 PM