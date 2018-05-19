هالة فاخر: باروكتي في "ربع رومي" لطبيعة الدور ولم أقل إن حجابي من باب الاحتشام



علقت الفنانة هالة فاخر، على الانتقادات التي وجهت لها، بسبب ظهورها في مسلسل "ربع رومي"، بالباروكة وتخليها فيه عن الحجاب بالقول: " قمت بذلك لتماهي الدور مع الطبيعة والمنطق، لأنه من الطبيعي أن تظهر وسط زوجها وأبنائها في البيت بدون حجاب، لان هذا هو ما نقوم به في الحياة العادية".



واستطردت: "ارتديت باروكة صفراء، لتتماشى مع الحقبة الزمنية المشار إليها في المسلسل، كما أنني لم أقل ان حجابي من باب الاحتشام، بل وقدمت العديد من الأدوار بحجابي.



وتحدثت عن والدها الفنان الراحل فاخر فاخر، قائلة: " كان صديقي، وكان مقربًا مني لدرجة كبيرة، وكنت ألجأ إليه في أحزاني وعندما تقابلني أية مشكلة، ودائما ما أتحدث مع صورته كما لو كان موجودًا معي".

