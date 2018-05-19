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علي جمعة يوضح أداب الدعاء إلى الله (فيديو)

السبت 19/مايو/2018 - 09:15 م
علي جمعة يوضح أداب الدعاء إلى الله (فيديو)
الدكتور علي جمعة
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جهاد جمال
 
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من أسرار الدعاء الوضوء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يتوضأ غير المسلمين. 

وتابع جمعة، خلال برنامجه "فن الدعاء"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الدعاء عمل صالح، مضيفًا أن من الأعمال الصالحة الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم. 

 لافتًا إلى أن ترديد الآذان عمل صالح مستجاب فيه الدعاء، مستكملًا أنه من أداب الدعاء استقبال القبلة لأنها محل نظر الله سبحانه وتعالى.
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