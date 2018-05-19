"حجازي": قرار "السيسي" بفتح معبر رفح طوال رمضان يعزز صمود الفلسطنيين ضد العدوان الإسرائيلي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التحركات المصرية الأردنية في القضية الفلسطينية هامة للغاية لتخفيف الضغط على الفلسطينيين، لافتًا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح طيلة شهر رمضان يعزز صمود الفلسطنيين ضد العدوان الإسرائيلي.





وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لزيادة الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة بما يخدم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن القمة الإسلامية الاستثنائية خرجت بقرار هام بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.





وأشار إلى أن كلًا من مصر والإردن لديهما القدرة على صياغة خطة التحرك ضد إسرائيل في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة أن ننتقل من ردة الفعل إلى الفعل، وهذا الأمر يكون من خلال مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.



