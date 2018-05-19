بسمة وهبة لـ سمير صبري: "الناس كانت شاكة إنك ملكش في الستات".. شاهد رده



قالت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالًا للفنان سمير صبري حول عدم ميله للستات، قائلة: "الناس كانت شاكة إن ملكش في الستات".



فرد "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، قائلًا: "مين قال كده، ده شائعات مصدرها الحاقدين"، لافتًا إلى أن علاقاته كانت كثيرة جدًا مع نجمات من الوسط الفني.



وتابع: "أنا كنت خلبوص كبير، الشائعات كبيرة حول أي عامل في الوسط الفني"، لافتًا إلى أننا في المجتمع الشرقي نهاجم أي احد ناجح حتى يفشل.

