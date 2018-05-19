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بسمة وهبة لـ سمير صبري: "الناس كانت شاكة إنك ملكش في الستات".. شاهد رده

السبت 19/مايو/2018 - 08:26 م
بسمة وهبة لـ سمير صبري: الناس كانت شاكة إنك ملكش في الستات.. شاهد رده
سمير صبري
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كساب أحمد
 

قالت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالًا للفنان سمير صبري حول عدم ميله للستات، قائلة: "الناس كانت شاكة إن ملكش في الستات".

فرد "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، قائلًا: "مين قال كده، ده شائعات مصدرها الحاقدين"، لافتًا إلى أن علاقاته كانت كثيرة جدًا مع نجمات من الوسط الفني.

وتابع: "أنا كنت خلبوص كبير، الشائعات كبيرة حول أي عامل في الوسط الفني"، لافتًا إلى أننا في المجتمع الشرقي نهاجم أي احد ناجح حتى يفشل.
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