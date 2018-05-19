الجيش الليبي يكشف كيفية صناعة الإرهاب على أراضيه

تداول عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو بعنوان: "من يقف وراء الإرهاب في ليبيا".



وكشف الجيش الليبي عن كيفية صناعة الإرهاب على أراضية، وبدأت القصة من قطر، حيث ذهب حمد بن عبد الله بن فطيس المري، قائد القوات الخاصة القطرية، إلى ليبيا في مهمة واضحة هي تمكين الإرهابيين وتدريبهم، وإمدادهم بالسلاح والمعدات.



وبدأت رحلة "المري" من بنغازي، ثم انتقل لدعم الإرهابي الليبي، عبد الحكيم بلحاج في طرابلس بصحبة ميليشاته القطرية، ليكمل بعدها رحلته في ليبيا لدعم المليشيات، ولم تكتف قطر بذلك ولكن سخرت قنواتها الإعلامية لتلميع الإرهابيين، ودعمت مفتي تنظيم الإخوان "على الصلابي" ووفرت له ظهيرًا إعلاميًا، ليستقر في الدوحة ويوجه الإرهابيين داخل الدوحة.

