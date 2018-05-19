ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجيش الليبي يكشف كيفية صناعة الإرهاب على أراضيه

السبت 19/مايو/2018 - 08:24 م
الجيش الليبي يكشف كيفية صناعة الإرهاب على أراضيه
أحمد المسماري
طباعة
رقية جمال
 
تداول عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو بعنوان: "من يقف وراء الإرهاب في ليبيا".

وكشف الجيش الليبي عن كيفية صناعة الإرهاب على أراضية، وبدأت القصة من قطر، حيث ذهب حمد بن عبد الله بن فطيس المري، قائد القوات الخاصة القطرية، إلى ليبيا في مهمة واضحة هي تمكين الإرهابيين وتدريبهم، وإمدادهم بالسلاح والمعدات.

وبدأت رحلة "المري" من بنغازي، ثم انتقل لدعم الإرهابي الليبي، عبد الحكيم بلحاج في طرابلس بصحبة ميليشاته القطرية، ليكمل بعدها رحلته في ليبيا لدعم المليشيات، ولم تكتف قطر بذلك ولكن سخرت قنواتها الإعلامية لتلميع الإرهابيين، ودعمت مفتي تنظيم الإخوان "على الصلابي" ووفرت له ظهيرًا إعلاميًا، ليستقر في الدوحة ويوجه الإرهابيين داخل الدوحة.
المزيد عن: ليبيا قطر اخبار مصر أحمد المسماري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
0
x
20:00
1
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
1
x
18:15
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
1
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 8:30:00 PM