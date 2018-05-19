المخرج PAWEL PAWLIKOWSKI يحصد جائزة أفضل مخرجة بمهرجان كان السينمائي

حصد المخرج PAWEL PAWLIKOWSKI, جائزة أفضل مخرجة بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الحالية رقم 71 لعام 2018 .

وانطلقت الدورة الحالية لمهرجان كان السينمائي في يوم 8 من شهر مايو الجاري واستمرت حتى يوم 19 من نفس الشهر.

ووقع الاختيار على النجمة الكبيرة كيت بلانشيت لتترأس لجنة التحكيم الرسمية للدورة رقم 71 من مهرجان كان، وبجانب كيت، كان من أبرز الأسماء بقائمة لجنة المسابقة الرسمية، النجمة الشابة كريستين ستيوارت و النجمة ليا سيدو.