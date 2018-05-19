أسعار فوانيس رمضان اليوم السبت 19-5-2018 بمحافظة البحر الأحمر

أكد عدد من تجار الفوانيس بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، أن سعر فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يتراوح ما بين 120 و130 جنيها في سوق الجملة، وفي القطاعي بسعر يصل إلى 160 و165 جنيها كما يتراوح فوانيس الخشب الأركت ما بين 50 جنيها 180 جنيها، والفانوس النحاس يبدأ من 150 جنيها، إلي 50 جنيها للحجم الأكبر.



