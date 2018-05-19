الأعلى للجامعات: إعفاء 50 طالبًا من أوائل الشهادات الفنية والثانوية من التوزيع الجغرافي
السبت 19/مايو/2018 - 08:14 م
ريهام يوسف
أقر المجلس الأعلى للجامعات بقواعد القبول للجامعات المصرية، للعام الجامعي 2018- 2019 ، كما وافق المجلس على إعفاء الخمسين طالبا الأوائل لكل شهادة من الشهادات الفنية من شرط التوزيع الجغرافي عند القبول بالجامعات الحكومية أسوة بطلاب الثانوية العامة.
وقرر المجلس الموافقة على عقد الملتقى الإبداعي الأول لطلاب الجامعات المصرية في جامعة المنوفية عام 2018.
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