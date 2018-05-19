الأعلى للجامعات: إعفاء 50 طالبًا من أوائل الشهادات الفنية والثانوية من التوزيع الجغرافي

أقر المجلس الأعلى للجامعات بقواعد القبول للجامعات المصرية، للعام الجامعي 2018- 2019 ، كما وافق المجلس على إعفاء الخمسين طالبا الأوائل لكل شهادة من الشهادات الفنية من شرط التوزيع الجغرافي عند القبول بالجامعات الحكومية أسوة بطلاب الثانوية العامة.



