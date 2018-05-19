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فيلم Capernaum لنادين لبكي يحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي الدولي

السبت 19/مايو/2018 - 08:14 م
فيلم Capernaum لنادين لبكي يحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي الدولي
فيلم Capernaum
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أحمد جمال أحمد
 

حصد فيلم Capernaum جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الحالية رقم 71 لعام 2018.

 

وانطلقت الدورة الحالية لمهرجان كان السينمائي في يوم 8 من شهر مايو الجاري واستمرت حتى يوم 19 من نفس الشهر.

 

 

ووقع الاختيار على النجمة الكبيرة كيت بلانشيت لتترأس لجنة التحكيم الرسمية للدورة رقم 71 من مهرجان كان، وبجانب كيت، كان من أبرز الأسماء بقائمة لجنة المسابقة الرسمية، النجمة الشابة كريستين ستيوارت و النجمة ليا سيدو.

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