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سمير صبري يكشف عن أول أزمة في حياته

السبت 19/مايو/2018 - 08:12 م
سمير صبري يكشف عن أول أزمة في حياته
سمير صبري
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مريم الشريف
 
أكد الفنان سمير صبري، أن أول أزمة حدثت له في حياته تتمثل في انفصال والديه، مشيرا إلى أنه ظل يعيش مع والده فترة وبعدها مع والدته، ثم انتقل إلى القاهرة.

ومن ناحية أخرى، أوضح خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس" أن أول مرة يقال له أنه سيفشل كان في فيلم "السلخانة"، إلا أنه تحدى نفسه ونجح واستمر الفيلم في دور العرض لمدة عام.
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