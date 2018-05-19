"ضد مجهول" لغادة عبد الرازق يحتل أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب

عادت النجمة غادة عبد الرازق، بقوة فى دراما رمضان الخالى من خلال مسلسل "ضد مجهول" الذى تعرضه قناة الحياة يوميا.

وتصدر المسلسل مواقع السوشيال ميديا بأعلى نسب للمشاهدة على اليوتيوب والتى تخطت 4 ملايين مشاهدة فور عرض الحلقتين الأولى والثانية، حيث تدور أحداثه حول فكرة اجتماعية مهمة تناسب البيت المصرى فى إطار تشويقي، المسلسل تأليف الكاتب أيمن سلامة الذى يحرص فى كتاباته على تقديم أعمال لا تخدش الحياء.

وقد نجح المسلسل الرمضاني "ضد مجهول" فى أن يعيد غادة عبد الرازق للقب فينوس الدراما، حيث أصبح اللوك الذى تظهر به غادة موضة تقتضى بها الفتيات، فضلًا عن إعجاب الفتيات بهذا الشكل، حيث أبدى الكثير من مستخدمى المواقع الاجتماعية إعجابهم بها وبدورها، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، هاشتاجات تحمل اسم "فينوس الدراما المصرية.

حلقات مسلسل "ضد مجهول" تذاع في التاسعة مساء على قناة الحياة، ويشارك في بطولته أمام غادة عبد الرازق من دياب، وروجينا، وأحمد سعيد عبد الغنى، وحنان مطاوع، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ومحمد دسوقى، وهلا السعيد، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، يدور المسلسل فى إطار من الغموض والإثارة حول سيدة تتعرض لحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب.