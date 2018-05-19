يوليو المقبل.. انطلاق مؤتمر الاستثمار التكنولوجي في التعليم

استمع المجلس الأعلى للجامعات، خلال جلسته اليوم السبت، لعرض من مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤتمر قمة الابتكار باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم والشمول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم.



