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يوليو المقبل.. انطلاق مؤتمر الاستثمار التكنولوجي في التعليم

السبت 19/مايو/2018 - 08:07 م
يوليو المقبل.. انطلاق مؤتمر الاستثمار التكنولوجي في التعليم
المهندس ياسر القاضي - وزير الإتصالات
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ريهام يوسف
 
استمع المجلس الأعلى للجامعات، خلال جلسته اليوم السبت، لعرض من مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤتمر قمة الابتكار باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم والشمول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم. 

وتعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنظيم مؤتمر دولي حول الاستثمار الدولي في مجال تكنولوجيا الاتصالات في التعليم والمقرر عقده في نهاية يوليو المقبل، حيث يهدف المؤتمر إلى تحقيق الابداع التكنولوجي في مجال التعليم وتبادل الخبرات مع دول المنطقة وتنظيم حلقات نقاشية بين الدول المشاركة في المؤتمر وتنظيم اجتماعات مكثفة بين مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر لدراسة احتياجات كل دولة وتحقيق التواصل بين المسئولين والمستثمرين في مجال التعليم.
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