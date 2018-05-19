تحذير من استغلال الإنفاق الاستهلاكي في رمضان بتسويق منتجات كاسدة

حذر مختصون من استغلال شركات ومراكز تجارية لموسم رمضان وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في تصريف منتجات غذائية كاسدة، أو شارفت على الانتهاء، لافتين إلى أن تاريخ الانتهاء المثبت على العبوات لا يعني بالضرورة التاريخ الفعلي للانتهاء، حيث إن سوء التخزين والتعرض للشمس والعوامل الجوية الأخرى قد تفسد السلع قبل الوصول إلى التاريخ المدون.



وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية، شنان الزهراني أن أخذ موافقة وزارة التجارة والاستثمار، على التخفيضات وترويج السلع أمر ضروري، ومن واجب الوزارة التأكد ليس فقط من تاريخ الانتهاء بل من الصلاحية الحقيقية للاستهلاك الآدمي، حيث بعض السلع تتعرض للتلف نتيجة عوامل كثيرة كسوء التخزين، إلا أن الخطورة تكمن في تقديم عروض دون موافقة، وهنا قد تتسرب بضائع مضرة.



وقال أستاذ الإدارة المشارك والمهتم بشؤون التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور عبدالوهاب القحطاني، إن بعض متاجر تجزئة المواد الغذائية الاستهلاكية، تسعى خلال المواسم مثل رمضان للتخلص من بعض المواد الغذائية التي قرب انتهاء صلاحيتها أو حتى المنتهية الصلاحية من حيث الاستهلاك البشري، وذلك بخصومات بالأسعار أو شراء كمية والحصول على الإضافية بنصف السعر أو شراء واحدة والحصول على الثانية مجانا.



وطالب القحطاني، بوضع ضوابط احترازية بحيث لا يرخص للمحلات التجارية المختصة بالتجزئة الاستهلاكية في تقديم خصومات على المواد الغذائية التي بقي على صلاحية استهلاكها أقل من ستة شهور.

