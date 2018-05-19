"التعليم العالي": تفعيل نظام التصحيح الإليكتروني بشكل كامل العام الدراسي المقبل

أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على ضرورة انضباط أعمال الامتحانات والمراقبة والكنترولات وإتمامها بسلاسة ويسر وإعلان النتائج في أقرب فرصة في جميع الجامعات.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قرر المجلس تفعيل نظام التصحيح الإليكتروني وضرورة تقديم التدريب الكافي للسادة أعضاء هيئات التدريس للقيام بعمليات التصحيح الإلكتروني، على أن يكون العام الدراسي المقبل بداية الإلزام بتطبيق التصحيح الإلكتروني بشكل كامل.



