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"التعليم العالي": تفعيل نظام التصحيح الإليكتروني بشكل كامل العام الدراسي المقبل

السبت 19/مايو/2018 - 08:07 م
التعليم العالي: تفعيل نظام التصحيح الإليكتروني بشكل كامل العام الدراسي المقبل
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي
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ريهام يوسف
 
أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على ضرورة انضباط أعمال الامتحانات والمراقبة والكنترولات وإتمامها بسلاسة ويسر وإعلان النتائج في أقرب فرصة في جميع الجامعات.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قرر المجلس تفعيل نظام التصحيح الإليكتروني وضرورة تقديم التدريب الكافي للسادة أعضاء هيئات التدريس للقيام بعمليات التصحيح الإلكتروني، على أن يكون العام الدراسي المقبل بداية الإلزام بتطبيق التصحيح الإلكتروني بشكل كامل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الشهري برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك مساء اليوم السبت، في مقر جامعة عين شمس بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات المصرية.
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