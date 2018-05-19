شاهد.. الحبكة الدرامية في "أيوب" تثير دموع وقلوب الجماهير (صورة)

أثارت الحبكة الدرامية المتواجدة بالمسلسل الرمضاني "أيوب" المذاع عبر فضائية "الحياة"، ويجسد دور بطولته الفنان مصطفى شعبان، عواطف ومشاعر الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فقد عبر مستخدمو المواقع، عن تعاطفهم مع شخصية أيوب التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان، وبينوا كرههم لشخصية "سماح" التي تجسدها الفنانة "أيتن عامر".

وشارك الرواد العديد من المنشورات، التي تؤكد اندماجهم مع أحداث المسلسل، وتمني انفراج أزمة أيوب بطل المسلسل والانتقام من أعداؤه.

وأكد عدد من الرواد، أنهم يجدوا أعينهم تدمع عند مشاهدة الأحداث الدرامية بالمسلسل، وعبر أخرين عن تفاعلهم بأحداث المسلسل في حياتهم اليومية.

مسلسل "أيوب" يشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان كل من آيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفى، وميرهان حسين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويذاع على قناة الحياة.