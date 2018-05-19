"الأعلى للجامعات" يعلن دعمه خطة تطوير التعليم قبل الجامعي
السبت 19/مايو/2018 - 08:05 م
ريهام يوسف
أكد المجلس الأعلى للجامعات، دعمه لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير التعليم قبل الجامعي، كما أكد على ضرورة تعاون الجامعات مع منظومة التعليم الجديدة والتي تتطلب تطوير وتحديث مناهج كليات التربية، باعتبار أن المعلم أحد أعمدة النظام التعليمي الجديد، وضرورة تبني المجلس الأعلى للجامعات تطوير أداء كليات التربية لتتماشى مع النظام التعليمي الجديد.
وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أشاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاجتماع مع ممثلي لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات حيث تم مناقشة أوجه التطوير المطلوبة بكليات التربية لتتجاوب مع خطة تطوير التعليم قبل الجامعي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الشهري برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك مساء اليوم السبت، في مقر جامعة عين شمس بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات المصرية.
المزيد عن: وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات أخبار مصر