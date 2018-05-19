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أسعار الأسمنت اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة البحيرة

السبت 19/مايو/2018 - 08:06 م
أسعار الأسمنت اليوم السبت 19-5-2018 في محافظة البحيرة
أسمنت - ارشيفية
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إسلام أمين
 

شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، استقرارا في سعر الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة "أسمنت حلوان" 1143 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 1125 جنيهًا للطن.

فيما بلغ متوسط سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت 1143 جنيهًا، فيما سجل سعر متوسط الطن بشركة جنوب الوادي للأسمنت 1140 جنيهًا، وسجل متوسط سعر الطن بشركة بورتلاند طرة للأسمنت 1142 جنيهًا.

كما سجل متوسط سعر الطن بشركة العربية للأسمنت 1153 جنيهًا، فيما سجل متوسط السعر في شركة أسمنت أسيوط 1135 جنيهًا للطن، كما سجل متوسط سعر الطن في شركة أسيك المنيا 1128 جنيهًا.

كانت قد شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة البحيرة، أمس الجمعة، استقرارا في سعر الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة "أسمنت حلوان" 1143 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 1125 جنيهًا للطن.

فيما بلغ متوسط سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت 1143 جنيهًا، فيما سجل سعر متوسط الطن بشركة جنوب الوادي للأسمنت 1140 جنيهًا، وسجل متوسط سعر الطن بشركة بورتلاند طرة للأسمنت 1142 جنيهًا.

كما سجل متوسط سعر الطن بشركة العربية للأسمنت 1153 جنيهًا، فيما سجل متوسط السعر في شركة أسمنت أسيوط 1135 جنيهًا للطن، كما سجل متوسط سعر الطن في شركة أسيك المنيا 1128 جنيهًا.
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