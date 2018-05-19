سمير صبري: "لم اسرق تراث ماسبيرو.. وحزين على حاله"

نفى الفنان سمير صبري، سرقة تراث ماسبيرو ووضعه فى برنامجه "ماسبيرو" على قناة TEN، حيث قال: "لم اسرق تراث ماسبيرو، وما حدث ان القناة التى تعاقدت معى كى اتحدث عن ذكرياتى فى البرنامج قرروا يطلقوا عليه اسم "ماسبيرو"، ولم يكن هناك داعى لتسميته بهذا الاسم لانها ذكرياتى ولقاءاتى.



واضاف خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس" قائلا: "المادة التى قدمتها فى البرنامج مجرد افلام، وليس مادة خاصة بماسبيرو وانا ابن ماسبيرو والتليفزيون المصرى عزيز عليه وزعلان بسبب ما وصل اليه".