ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سمير صبري: "لم اسرق تراث ماسبيرو.. وحزين على حاله"

السبت 19/مايو/2018 - 08:04 م
سمير صبري: لم اسرق تراث ماسبيرو.. وحزين على حاله
طباعة
مريم الشريف
 
نفى الفنان سمير صبري، سرقة تراث ماسبيرو ووضعه فى برنامجه "ماسبيرو" على قناة TEN، حيث قال: "لم اسرق تراث ماسبيرو، وما حدث ان القناة التى تعاقدت معى كى اتحدث عن ذكرياتى فى البرنامج قرروا يطلقوا عليه اسم "ماسبيرو"، ولم يكن هناك داعى لتسميته بهذا الاسم لانها ذكرياتى ولقاءاتى.

واضاف خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس" قائلا: "المادة التى قدمتها فى البرنامج مجرد افلام، وليس مادة خاصة بماسبيرو وانا ابن ماسبيرو والتليفزيون المصرى عزيز عليه وزعلان بسبب ما وصل اليه".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
0
x
20:00
1
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
1
x
18:15
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
15:00
1
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 8:30:00 PM