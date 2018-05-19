ستينج وشاجي في الحفل الختامي لمهرجان "كان السينمائي"

حضر النجم الكبير شاجي، والمغني الأمريكي البارز ستينج، لريد كاربت مهرجان كان السينمائي الدولي في يومه الختامي.

وانطلقت الدورة الحالية لمهرجان كان السينمائي في يوم 8 من شهر مايو الجاري واستمرت حتى اليوم الموافق 19 من نفس الشهر.

ووقع الاختيار على النجمة الكبيرة كيت بلانشيت لتترأس لجنة التحكيم الرسمية للدورة رقم 71 من مهرجان كان، وبجانب كيت، كان من أبرز الأسماء بقائمة لجنة المسابقة الرسمية، النجمة الشابة كريستين ستيوارت و النجمة ليا سيدو.