بث مباشر .. تشيلسي يتقدم على مانشستر يونايتد 1-0

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معلومات عن مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد أون لاين اليوم مانشستر يونايتد Vs تشيلسي، البطولة : نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2، الملعب : ملعب ويمبلي، المعلقين : عصام الشوالي + خالد الحدي .

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في تمام الـ 7:15 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 6:15 مساءاً بتوقيت مصر .

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