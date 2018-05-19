بث مباشر .. تشيلسي يتقدم على مانشستر يونايتد 1-0
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بث مباشر اليوم السبت 19-5-2018 في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، بث حي تشيلسي
ومانشستر يونايتد اليوم.
معلومات
عن مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد أون لاين اليوم مانشستر يونايتد Vs تشيلسي، البطولة : نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، القنوات الناقلة
: بي ان سبورت 2، الملعب : ملعب ويمبلي، المعلقين : عصام الشوالي + خالد الحدي .
موعد
مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في تمام الـ 7:15 مساءاً بتوقيت السعودية،
والـ 6:15 مساءاً بتوقيت مصر .
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ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر بين ماتش تشيلسي ومانشستر
يونايتد اليوم 19-5-2018 في بطولة نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.
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