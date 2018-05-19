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مقتل ثلاثة أفراد شرطة في هدوم مسلح على كنيسة بالشيشان

السبت 19/مايو/2018 - 06:24 م
مقتل ثلاثة أفراد شرطة في هدوم مسلح على كنيسة بالشيشان
أرشيفية
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وكالات
 
صرح مصدر في السلطات الشيشانية أن عنصري شرطة ومصلي قتلوا، اليوم السبت، في هجوم نفذه مسلحون على كنيسة في غروزني.

وقال مصدر في الشرطة إن "مجموعة من المسلحين حاولوا دخول المنطقة المحيطة بكنيسة سانت ميشيل في مدينة غروزني، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين خلال عملية تحييد المسلحين، إضافة إلى أحد المصلين".

وأضاف المصدر أن "شرطيين آخرين أصيبا في العملية"، مشيرا إلى أن "فريق من المحققيق بدأ عمله في مكان الحادث".

وأشار الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، في بيان وزع على الصحفيين، إلى أن "المسلحين تسللوا إلى كنيسة سانت ميشيل وسط غروزني وهدفوا لاحتجاز رعيتها كرهائن"، مضيفا أن "عملية أمنية نفذت على الفور أسفرت عن مقتل جميع المسلحين البالغ عددهم 4".

وشدد قديروف على أن "معلومات عملية تفيد بأن المسلحين تلقوا الأمر بتنفيذ العملية من إحدى الدول الغربية".    
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