لازم تعرف.. 4 أسباب لتسمية شهر الصوم بـ"رمضان "

أنه الشهر التاسع للشهور الهجرية، ينتظره المسلمين على أحر من الجمر، ففيه تسلسل الشياطين وترفع الأعمال وبه ليلة القدر، وفيه صلوات التراويح والتهجد، بالإضافة إلى الاعتكاف بالأواخر العشر لهذا الشهر الكريم.

الجاهلية

وعرف عن أهل الجاهلية قبل دخول الإسلام بأنهم كانوا يطلقون على أسماء الشهور العربية نسبة لوقوعها أو نوعها، فأطلق على شهر الصيف وشدة حرارته رمضان، حيث أن شهر رمضان كان يوافق توقيته في ذلك الوقت شدة حرارة الشمس، ومن هنا جاء أصل الكلمة.

شدة الحر

ويأتي التعريف اللغوي لـ "رمضان"، وفق معجم لسان العرب، من الرَّمَضُ والرَّمْضاءُ أي شِدّةُ الحَرّ، والرَّمَضُ حَرُّ الحجارة من شدّة حَرّ الشمس، وقيل: هو الحرّ والرُّجوعُ عن المَبادِي إِلى المَحاضِر، وأَرضٌ رَمِضَةُ الحجارة، والرَّمَضُ شدة وَقْع الشمس على الرمل وغيره : والأَرضُ رَمْضاءُ، ومنه حديث عَقِيلٍ : فجعل يَتَتَبَّعُ الفَيْءَ من شدّةِ الرَّمَضِ، وهو، بفتح الميم، المصدر، يقال: رَمِضَ يَرْمَضُ رَمَضاً .

شدة العطش

وهناك تعريفًا أخر وهو، رَمِضَ الإِنسانُ رَمَضاً، مَضى على الرَّمْضاءِ، والأَرضُ رَمِضةٌ، ورَمِضَ يَومُنا، بالكسر، يَرْمَضُ رَمَضاً أي اشتدَّ حَرُّه، وأَرْمَضَ الحَرُّ القومَ بمعنى اشتدّ عليهم، والرَّمَض مصدر قولك رَمِضَ الرجلُ يَرْمَضُ رَمَضاً إِذا احترقت قدماه في شدة الحر.

وشهر رمضانَ مأْخوذ من رَمِضَ الصائم يَرْمَضُ إِذا حَرّ جوْفُه من شدّة العطش، قال اللّه عزّ وجلّ : شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن.

رمض الذنوب

ينسب أيضًا لشهر رمضان بأنه يأتي لرمض الذنوب، أي يحرقها.